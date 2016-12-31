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Eroğlu'ndan TBMM Başkanı Kahraman'a ziyaret

- Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: - "Dua ediyoruz, inşallah kısa zamanda ayağa kalkacak. Ben de cuma günü endişeliydim ama bugün hakikaten rahatladım. Genel durumu çok iyi"

Eroğlu'ndan TBMM Başkanı Kahraman'a ziyaret

ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumuna yönelik, "Dua ediyoruz, inşallah kısa zamanda ayağa kalkacak. Ben de cuma günü endişeliydim ama bugün hakikaten rahatladım. Genel durumu çok iyi." diye konuştu.

Eroğlu, Meclis Başkanı Kahraman'ı tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Eroğlu, Kahraman'ın ameliyatının çok başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun da gayet iyi olduğunu söyledi.

Eroğlu, "İnşallah kısa zamanda tekrar Meclis'e döneceğini ümit ediyoruz. Genel durumu çok iyi, Allah'a şükürler olsun." dedi.

Kahraman'ın doktorlarıyla görüştüğünü aktaran Eroğlu, "Kendisi muhteşem bir insandır. Ben onu gençliğimden tanıyorum. Çok değer verdiğimiz bir ağabeyimiz. Dua ediyoruz, inşallah kısa zamanda ayağa kalkacak. Ben de cuma günü endişeliydim ama bugün hakikaten rahatladım. Genel durumu çok iyi." ifadelerini kullandı.

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Orman Ve Su İşleri Bakanı Veysel EroğluSağlık DurumuTBMM Başkanı İsmail Kahraman
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