Erol Kaya, medya temsilcileriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, 15 Temmuz'dan bugüne Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı mücadelenin kesintisiz bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek, "Şu ana kadar bize 63 belediye başkanıyla ilgili ihbar ve şikayet yapıldı. Bunlarla ilgili olarak 7 kişiyi ihraç ettik. Bunların AK Parti ile ilişkileri kesildi. Bir kısmı da tutuklandı zaten." dedi.

Malta Köşkü'nde medya organlarının temsilcileriyle bir araya gelen Kaya, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti'nin, 15 Temmuz'dan bugüne kadar FETÖ ile mücadeleyi kesintisiz sürdüren bir parti olduğunu vurgulayan Kaya, "Hükümet olarak bürokrasi ve yargı ile ilgili gereken çalışmalar yapılıyor. Bu, hukuka da intikal eden yargı boyutundaki bir süreç. AK Parti aynı zamanda kendi bünyesinde de belediye meclis üyeleri ve belediye başkanlarıyla ilgili inceleme girişiminde bulundu. Şu ana kadar bize 63 belediye başkanıyla ilgili ihbar ve şikayet yapıldı. Bunlarla ilgili olarak 7 kişiyi ihraç ettik. Bunların AK Parti ile ilişkileri kesildi. Bir kısmı da tutuklandı zaten." diye konuştu.

Erzurum Aşkale, Konya Ilgın, Giresun Çamoluk ve Rize Büyükköy belediye başkanlarının tutuklandığını ifade eden Kaya, şöyle devam etti:

"750 belediye meclis üyesi hakkında ihbar, şikayet veya bir şekilde bilgi, belge geldi. Bunlarla ilgili yaptığımız inceleme sonucunda da 36'sının parti ile ilişkisi kesildi. 147 kişi hakkında da inceleme devam ediyor. Bu bir süreç. AK Parti, belediye başkanlarını ve meclis üyelerini inceledi. Bitti mi? Hayır bitmedi. Yeni belgeler, bilgilere ulaşıldığında bunlar incelenmeye devam edecek. Buradaki bizim hassasiyetimiz, özellikle 15 Temmuz'da yaşanan dramın, bu toplumun zihninde bıraktığı izleri dikkate almak zorundayız. 250'ye yakın şehidimiz, 2 bine yakın gazimiz var. Bunlara saygı demek, çocuklarını işe almak, gazilere sahip çıkmak ve şehitleri hayırla yad etmektir ve isimlerini parklara vermek saygıdır. Ama şehit ve gazilerimize asıl büyük saygı, bu FETÖ ile mücadeleyi sonuna kadar ve bu toplumdan hepsi ayıklanıncaya kadar sürdürmektir. Asıl saygı budur ve AK Parti bunu asla ihmal etmeyecektir."

"AK Parti kendi içindeki FETÖ'cülere yönelik işlem başlatmıyor" eleştirilerinin haksız olduğunu ve bunları kabul etmenin mümkün olmadığını dile getiren Kaya, "Ben belediyeler açısından söyledim. Teşkilat açısından da yapılıyor. Kadın kolları, gençlik kolları ve bütün teşkilat kademelerinde inceleme yapılıyor. Bunu sonuna kadar götürmemiz gerekiyor. Bu, topluma karşı bir borcumuzdur. Bunun gereğini yerine getirmemiz gerekiyor çünkü sorumluluğumuzdur." ifadelerini kullandı.

Medya temsilcileriyle hasbihal etmek için bir araya geldiğini aktaran Kaya, AK Parti'nin belediyeciliğe bakışı, yaklaşımı ve yaptıklarıyla ilgili paylaşımda bulunulduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz AK Parti olarak belediye başkanlarımızı seçtik, ondan sonra da 'Hadi şehir sana emanet, nasıl düşünüyorsan böyle yap' değil. Bir seçimde vadettiklerimizin disiplin içinde bir takvimle yapılmasını istiyoruz. Belediyelerimizin mali yapıları, bütçe dengeleri, öz kaynakları, gelir üretme, personel harcamaları, yatırımları, borçları, trend olarak yıllar itibarıyla nereye gidiyor, 2014-2015-2016 ve 2017 nereye doğru gidiyor ve 2019'a kadar artılar, eksiler nelerdir? Şehrin temel problemleri, içme suyu, atık gibi temel problemlerde belediye başkanlarımızın yapmaları gereken hususlar nelerdir? Kentsel dönüşümle, sosyokültürel çalışmalarla ilgili ve seçim vaatleriyle ilgili bir değerlendirmede bulunduk."

"AK Parti yerelde doğmuş bir parti" diyen Erol Kaya, "Biz yerelin gücüne inanıyoruz. Belediyelerimiz bu partinin en önemli motorlarından biridir. Onların başarısı veya başarısızlığı bizi direkt etkiliyor. Bunu Anavatan Partisi'nde görmüştük. Anavatan 1983'te seçildi, 1984'te belediyeleri aldı. 1989'da belediyeleri kaybetti ve tasfiye süreci başladı. SHP belediyelerde doğdu, belediyelerde battı. Dolayısıyla AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki başarı hikayesiyle doğmuş bir partidir. Bu başarı hikayesi, bizi bugüne taşıdı. Biz bunu önemsiyoruz ve asla ihmal etmeyeceğimiz hususlardan birisidir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin yeni anayasa sürecinde de başarılı bir performans ortaya koyduğuna değinen Kaya, şunları söyledi:

"18 yaş çok tartışılıyor. Bazen gençler bile soruyor. Acaba Türkiye'de 18 yaşında kaç kişi var diye merak ettim. 19-24 arasında 6 milyon insan yaşıyor. 15-19 yaşında da yine 6 milyon kişi yaşıyor Türkiye'de. Yaklaşık 8-10 milyon insandan bahsediyoruz. Ölmeye gidince hiç sorgulanmıyor. Çanakkale'de, 15 Temmuz'da gördük. Cezai sorumlulukta görüyoruz bunları. Ben doğru bir şey yapıldığını düşünüyorum. Tabii parlamentoya kaç kişi girer bunu bilemiyorum. İyi bir düzenleme idi."

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk'ün de yer aldığı toplantıya, Anadolu Ajansı İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli, TGRT Genel Yayın Yönetmeni Yücel Koç, NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Koordinatörü İrfan Altıkardeş ile İHA Bölge Müdürü Oğuzhan Güven, TV24 Haber Müdürü İbrahim Güneş, Kanal7 Haber Dairesi Başkanı Mehmet Yazıharman, Hürriyet Gazetesi Yazarı Akif Beki, CNN Türk Haber Koordinatörü Ali Güven, TRT Haber Müdürü Emin Gökçegözoğlu, FOX Haber Koordinatörü Murat Keskin, Akşam Gazetesi Haber Müdürü Özkan Tamırak, Sabah Gazetesi Haber Müdürü Şaban Arslan, Show TV Haber Dairesi Başkanı Ramazan Kurnaz ve Milliyet Gazetesi Yazarı Tunca Bengin katıldı.