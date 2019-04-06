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Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anıldı

- Ertuğrul Fırkateyni şehitleri, 10’uncu kez Ataşehir'de bulunan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nde anıldı - Tekfen Holding ve Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Kurucusu Ali Nihat Gökyiğit: - “Her yıl bu bahçede buluşmak ve sakura çiçekleriyle şehitlerimizi anmak artık bir gelenek haline geldi”

Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anıldı
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İSTANBUL (AA) - Tekfen Holding ve Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Kurucusu Ali Nihat Gökyiğit, “Her yıl bu bahçede buluşmak ve sakura çiçekleriyle şehitlerimizi anmak artık bir gelenek haline geldi.” dedi.

Ertuğrul Fırkateyni şehitleri, Tekfen Holding ve Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Kurucusu Ali Nihat Gökyiğit ile Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki ve Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem'in katılımıyla 10’uncu kez Ataşehir'de bulunan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nde anıldı.

Anma töreninde konuşan Gökyiğit, Türk ve Japon halklarını birbirine yakınlaştıran elim kazanın üzerinden 129 yıl geçtiğini hatırlattı.

2005 yılında şehitlerin anısına Sakura Vakfı tarafından bahçeye hediye edilen 527 kiraz fidanının çiçek açtığı dönemde anma törenini gerçekleştirdiklerini belirten Gökyiğit, “Her yıl bu bahçede buluşmak ve sakura çiçekleriyle şehitlerimizi anmak artık bir gelenek haline geldi.” dedi.

Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine sunduğu katkılar nedeniyle “Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı” Japonya Devlet Nişanı ile ödüllendirildiğini hatırlatan Gökyiğit, bu vesileyle Japonya’ya bir kez daha teşekkür etti.

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki ise 5 ay önce göreve başladığını anımsatarak, sakuraların açma döneminde bu törenin gerçekleştirilmesinin önemine işaret etti.

Nishimaki, “Şehitleri tüm kalbimizle, saygı ile anıyoruz.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Bandosu dinletisi gerçekleştirildi.

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