Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam adana süper lig sanal koruma
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Ertuğrul Gazi'nin büyük oğlu Saru Batu Savcı Bey anıldı

- Osmanlı'nın ilk zaferi olan İkizce Savaşı'nda şehit düşen Saru Batu Savcı Bey, şehadetinin 730. yılında kabri başında anıldı

Ertuğrul Gazi'nin büyük oğlu Saru Batu Savcı Bey anıldı

KÜTAHYA (AA) - Ertuğrul Gazi'nin büyük oğlu Saru Batu Savcı Bey, şehadetinin 730. yılında, Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Karaköy'deki kabri başında anıldı.

Ertuğrul Gazi Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Orhan Sarıca, törende yaptığı konuşmada, Ertuğrul Gazi'nin büyük oğlu, Osman Gazi'nin ağabeyi şehit Saru Batu Savcı Bey'i anma törenlerinin asırlardır devam ettiğini söyledi.

Sarıca, 1287 yılında gerçekleşen İkizce Zaferi'nin heyecanını yeniden yaşadıklarını belirterek, "Savcı Bey burada şehit olmuştur. Tarih kitaplarında 'İkizce Savaşı' olarak geçmektedir. Bu savaş Osmanlı'nın ilk savaşı ve zaferidir. Bu yönden çok önemlidir. Osmanlı'nın diriliş ve varoluş sebebidir. Eğer bu savaş kazanılmasaydı, tarihte 'Osmanlı' diye bir kavram olmayacaktı." ifadelerini kullandı.

Mezar başındaki törenin ardından İkizce Alçay mesire alanına kurulan oba çadırında katılımcılara etli bulgur, gözleme ve ayran ikram edildi.

Törende, 13 Mart 2016'da Ankara Kızılay'daki patlamada şehit olan Mehmet Emre Çakar ve 3 Eylül 1994 yılında şehit olan Halil İbrahim Solmaz'ın ailelerine plaket verildi.

Program folklor ekibinin gösterileriyle sona erdi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KütahyaOsmanlıSaru Batu Savcı BeySaru Batu Savcı Bey Anıldı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5