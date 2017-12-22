Eruh artık terörle değil belediye hizmetiyle anılıyor

SİİRT (AA) - NURETTİN KİLİS - Siirt'in adı yıllarca terörle anılan Eruh ilçesi, görevlendirme yapılan belediyenin hayata geçirdiği projelerle artık terörle değil belediye hizmetleriyle anılıyor.

Terör örgütü PKK'nın 1984'te ilk silahlı saldırısını gerçekleştirdiği Eruh'ta, DBP'li belediye başkanının, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediyeye yapılan görevlendirmeyle yeni bir dönem başladı.

İçişleri Bakanlığınca Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Murtaza Dayanç'ın, "Daha mutlu ve huzurlu bir kent" sloganıyla ilçenin makus talihini yenip hak ettiği şekilde kültür, sanat ve turizmle ön plana çıkması hedefiyle hazırladığı yaklaşık 28 milyon lira bütçeli projeler birbiri ardına yatırıma dönüşüyor.

Eruh'ta temizlikten imara, ulaşımdan altyapı ve üstyapıya, park ve bahçelerden sosyal donatılara, kent estetiğinden kültür, sanat ve spora yıllardır özlemle beklenen hizmetler, yüzleri güldürüyor.

"Eruh turistik kent görünümüne kavuşacak"

Belediye Başkan Vekili Dayanç, ilçede gerçekleştirdikleri çalışmaları ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Dayanç, göreve geldikleri günden bu yana Eruh halkının yıllardır özlemle beklediği ancak bir türlü kavuşamadığı belediyecilik hizmetlerini süratle ve hissedilir şekilde hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

"Daha mutlu ve huzurlu bir kent" sloganıyla yola çıktıklarına dikkati çeken Dayanç, tüm ekip arkadaşları ile bu uğurda özverili çalışma yürüttüklerini belirtti.

Dayanç, ilçede pek çok alanda ciddi çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Eruh ilçemiz butik, turistik bir kent görünümüne kavuşacak." dedi.

Eruh'a yepyeni bir görünüm kazandırdıktan sonra herkesin burayı görmek isteyeceğini dile getiren Dayanç, Eruh'un ve Eruhluların her şeyin en güzeline layık olduğunu vurguladı.

"Çalışmalarımızın temelinde insanı esas alıyoruz"

"Samimiyetle ifade etmek isterim ki tüm çalışmalarımızın temelinde insanı esas alıyoruz." diyen Dayanç, yaptıkları kamuoyu araştırmalarında belediye hizmetlerine yönelik vatandaş memnuniyetinin yüzde 90'ların üzerinde olduğunu gördüklerini aktardı.

Dayanç, memnuniyet oranının çok yüksek gerçekleşmesinin doğru yolda ilerlediklerinin bir göstergesi olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu durum Eruhlu hemşehrilerimize yönelik daha birçok yatırıma bizi teşvik ediyor. İnanıyoruz ki Eruh bundan sonra makus talihini kıracak ve terörle anılmayacak. İlçe modern kent kültürü, eğitim, spor, sanat ve kültürel faaliyetlerle anılacak. 3 yıldır Eruh'ta kaymakam olarak görev yaparken ilçemizde böyle bir potansiyel olduğunu gözlemliyordum. Bizler sadece bu potansiyeli harekete geçirecek zemini oluşturuyoruz. Bunun devamı da gelecek."

Belediye olarak en büyük kazanımlarının Eruh halkının gönlünü fethetmek ve yüzlerindeki gülümsemeyi görmek olduğunu anlatan Dayanç, bunun da tüm yorgunluklarını alıp götürdüğünü ifade etti.

İlçe belediye hizmetine kavuştu

Çalışmalarını 3 kategoride yürüttüklerini belirten Dayanç, şunları kaydetti:

"Birincisi belediyemizin kendi öz kaynaklarıyla, ikincisi kardeş belediyelerle ortak, üçüncüsü de diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Belediyemizin kendi imkanlarıyla geçen yılın eylül ayından bugüne kadar 20 proje başlatmış bulunuyoruz. Bunun 19'unu tamamladık. Biri ise devam ediyor. Toplam yatırım harcaması ise 5 milyon 842 bin lira."

İlçede 50 bin metrekarelik bölgede bir mesire alanı oluşturduklarını aktaran Dayanç, burada aynı zamanda Şehitlik Anıtı'nın kurulduğunu hatırlattı.

Dayanç, imar için 10 kilometrenin üzerinde yol genişletmesi yaparak sokak sağlıklaştırması ve cephe giydirme projesi yürüttüklerini, içme suyu ve kanalizasyon yatırımları gerçekleştirdiklerini, taziye evi inşa ettiklerini, kilitli parke taşı çalışması ile ilçe merkezindeki tüm okulların bakım-onarımı ve çevre düzenlemesini yaptıklarını belirtti.

Park ve bahçeler inşa ettiklerini, 8 yeni araç ve ekipmanı belediyeye kazandırdıklarını anlatan Dayanç, kapalı pazar yeri kurduklarını, inşası süren modern bir otogarı da ilçeye kazandıracaklarını kaydetti.

Projelere kardeş belediye ve kamu kurumlarından destek

Murtaza Dayanç, kardeş Bursa Büyükşehir ve Yıldırım Belediyelerinin desteğiyle toplam yatırım tutarı 6 milyon 211 bin lira olan 11 proje üzerinde çalıştıklarını, bunlardan 6'sının tamamlandığını, 5'i için ise çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Şehir meydanı, üç ana caddede sokak sağlıklaştırma ve cephe giydirme, peyzaj düzenleme ve aydınlatma, 4 çocuk ve aile parkı projeleri ile çocuk şenliklerinin bu çalışmalardan olduğunu kaydeden Dayanç, ilçede 2 hafta süren şenliklerde gösteriler, salon sirki, sanat içerikli atölye çalışmaları, görsel şovlar, konser ve söyleşilerin düzenlendiğini, tiyatro ve müzikallerin sahnelendiğini dile getirdi.

Dayanç, kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle başladıkları 7 projeden 6'sının tamamlandığını, bu projelerin toplam maliyetinin 15 milyon 815 bin lira olduğunu bildirdi.

"Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü desteğiyle 15,5 kilometre sıcak asfalt dökülmesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı sponsorluğunda 3 spor sahası yapılması, kilitli parke taşı uygulamaları, içme suyu sondaj kuyularının açılması ve yeni iş makineleri temini şeklinde çalışmaları hayata geçirdik." ifadelerini kullanan Dayanç, Eruh halkını daha iyi hizmetlere kavuşturmak için tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini aktardı.

"Eruh ilçemiz güzelleşiyor, değişiyor"

Dayanç, göreve başladığı 11 Eylül 2016'dan bu yana hazırladıkları 38 projeden 31'ini tamamladıklarını, 7'sinin ise devam ettiğini söyledi.

Belediyeyi yaklaşık 10 milyon lira borçla devraldıklarına değinen Dayanç, şöyle konuştu:

"Buna rağmen Eruh'ta 27 milyon 858 bin lira yatırım yaptık. Bunun yanı sıra sosyal, kültürel faaliyetler, eğitim-öğretime katkı, amatör spor kulüplerine destek şeklinde de bir yıllık zaman zarfında yaklaşık 500 bin lira civarında ödenek kullanmış durumdayız. 2017 yılı bütçesi 9 milyon 500 bin lira olan belediye olarak Eruh'a kısa sürede bu kadar yatırım yapabilmiş olmak mutluluk ve gurur verici. Eruhlu hemşehrilerimiz kazançlı çıkıyor. Eruh ilçemiz güzelleşiyor, değişiyor. Hep birlikte güzellikleri yaşıyoruz. Umarız güzel şeyler aynı şekilde devam eder."

Dayanç, Eruh halkının yüzündeki gülümsemenin devam etmesi temennisinde bulundu.