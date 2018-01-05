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"Eruh Sesini Arıyor"

- Siirt'in adı yıllarca terör saldırılarıyla anılan Eruh ilçesinde İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediyenin düzenlediği "Eruh Sesini Arıyor" yarışması ilgi gördü

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediye tarafından ses yarışması düzenlendi.

Adı yıllarca terör saldırılarıyla anılan Eruh ilçesinde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Murtaza Dayanç'ın ilçedeki vatandaşlara kaliteli hizmet sunmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Rutin hizmetlerin yanı sıra sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında hazırlanan proje doğrultusunda düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri ilçede ilgi görüyor.

Bu kapsamda belediyenin düzenlediği "Eruh Sesini Arıyor" adlı yarışmaya 60 yarışmacı başvuru yaptı.

Ön eleme sonucu 14 yarışmacı Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen ses yarışmasına katıldı.

Birbirinden güzel seslerin yarıştığı yarışmada Eruh Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan oylama sonucu 5 yarışmacı finale kalmayı başardı.

Finalde, Yelda Yıldırım birinci, Esmanur Kurt ikinci, Mustafa Aksu üçüncü, Gülbahar Dündar dördüncü, Gökhan Örünce beşinci oldu.

Yarışmanın birincisi Yıldırım'a cep telefonu, diğer dört yarışmacıya ise çeyrek altın hediye edildi.

Diğer katılımcılara ise teşekkür belgesi verildi.

Eruh Belediye Başkan Vekili Dayanç yaptığı konuşmada, belediye olarak ilçeye sağladıkları yatırımların yanı sıra eğitim, spor, kültür ve sanat konularında da her türlü desteği sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Birçok hizmetten mahrum kalan Eruh ilçesindeki eksiklerin farkında olduklarını vurgulayan Dayanç, bu eksikleri giderme adına ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.

Dayanç, Eruh Belediyesi kültür sanat birimi tarafından organize edilen "Eruh Sesini arıyor" yarışmasında finalin güzel bir şekilde gerçekleştiğine işaret ederek, yarışmaya katılan herkesi tebrik, bu heyecana ortak olan bütün Eruhlu vatandaşlara da teşekkür ettiğini dile getirdi.

Yarışmada birinci olan Yıldırım, yaşadığı mutluluğu ifade ederek, kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

Vatandaşlardan Güler Polat, ilçede ilk kez böyle kapsamlı etkinlikler yapıldığını belirterek, bu etkinliklerin sürmesini istediklerini aktardı.

Hakkı Acar da Eruh'ta daha önce ses yarışması yapılmadığını anlatarak, kaynaşmayı sağlayan bu yarışmada emeği geçenlere teşekkür ettiğini kaydetti.


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