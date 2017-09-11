Erzincan Havalimanı 46 bin 260 yolcuya hizmet verdi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Havalimanı'nda ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45 artışla 46 bin 260 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ağustos ayında Erzincan Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45 artışla 46 bin 93, dış hat yolcu trafiği 167, toplamda ise yüzde 45 artışla 46 bin 260 oldu.

2017 Yılı Ağustos ayında Erzincan Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği yüzde 37 artışla 351 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 4 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 39 artışla 355’e ulaştı.

Havalimanından yük (kargo-posta-bagaj) trafiği de toplamda yüzde 34 artışla 449 ton olarak gerçekleşti.