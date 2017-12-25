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Erzincan ve Tunceli'de 33 köy yolu ulaşıma kapandı

ERZİNCAN/TUNCELİ/ARDAHAN (AA) - Erzincan ve Tunceli'de etkili olan kar nedeniyle 33 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.Erzincan İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün akşamdan itibaren etkili olan kar ve tipi nedeniyle...

Erzincan ve Tunceli'de 33 köy yolu ulaşıma kapandı

ERZİNCAN/TUNCELİ/ARDAHAN (AA) - Erzincan ve Tunceli'de etkili olan kar nedeniyle 33 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzincan İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün akşamdan itibaren etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kar yağışı yüzünden Refahiye ilçesinde 20 ve Tercan'da 5 olmak üzere toplam 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 5 ekip, 2 greyder,1 bıçaklı kamyon, 2 arazi aracıyla köy yollarını ulaşıma açmaya çalışıyor.

Tunceli'de de 8 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, söz konusu yolların ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmasına devam ediyor.

Ardahan'da da özellikle yüksek kesimlerde kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

Kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam eden ekipler, Ardahan-Artvin ve Ardahan-Posof karayollarında sürücüleri buzlanma nedeniyle dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

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ErzincanKöy Yolu
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