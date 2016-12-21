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Erzincan ve Tunceli'den Halep'e yardım

- Erzincan'da İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde başlatılan "Halep'e Yol Açın" kampanyası kapsamında 5 tır yardım malzemesi gönderildi - Tunceli'nin Pertek ilçesinde Halep için yardım kampanyası başlatıldı

Erzincan ve Tunceli'den Halep'e yardım

ERZİNCAN (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde başlatılan "Halep'e Yol Açın" kampanyası kapsamında ​Halep'e gitmek üzere 5 tır yardım malzemesi Erzincan'dan yola çıktı.

Halep için toplanan yardımları taşıyan tırların uğurlanması öncesi Camii Kebir Camisi önünde basın açıklaması yapıldı.

Erzincan İnsani Yardım Derneği Başkanı Alaattin Önel, insanlığın ve bütün insani değerlerin katledildiği kentlerden biri Halep'te yaşananları bütün insanların kanıksadığını belirterek, dünyanın birçok ülkesinde yaşayanların bu katliamları film izliyormuş gibi seyrettiklerini savundu.

Önel, Halep'in insanlığın imtihanı olduğunu vurgulayarak, "Ama insanlık duyarsız, insanlık kayıtsız. En çok da ümmetin sessizliği canımızı acıtıyor. Bir taraftan bombalar yağıyor, bir tarafta açlık insanları vuruyor. Bir an önce insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Savaşın acısını Suriye ve Türkiye birlikte yaşıyor. Sesimizi bu zulme karşı daha gür çıkaracağız ve son söz olarak 'İnsanlığın ölmediğini' herkese göstereceğiz. Tırlarda 55 ton un, 27 ton bulgur, 10 ton pirinç, 5 ton mercimek, 50 ton civarında muhtelif gıda, temizlik ile giyim malzemesi bulunuyor." dedi.

İl Müftüsü Yavuz Karabayır tarafından okunan duaların ardından 5 tır, Halep'e gitmek üzere yola çıktı.

- Tunceli

Pertek Belediyesi tarafından Halep için yardım kampanyası başlatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen "Halep'te İnsanlık Ölmesin" insani yardım ve sosyal duyarlılık kampanyası kapsamında Halep ve İdlip kırsalındaki ailelere ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlatıldığı belirtildi.

Tüm vatandaşların yardım kampanyasına destek vermeye çağrıldığı açıklamada, temel ihtiyaç duyulan malzemeler şöyle sıralandı:

"Orta boy kovalı kömür sobası, odun veya kömür, temizlik ve hijyen malzemeleri, çocuk bezi, temel gıda malzemeleri, kışlık giyecek, kışlık ayakkabı, battaniye, yorgan, bebek maması ve benzeri ürünler."

Yardım kampanyasına destek olmak isteyen vatandaşların, hazırladıkları kolileri, bulundukları mahallelerdeki camilere veya Pertek Belediyesi garajına teslim edebilecekleri bildirildi.

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