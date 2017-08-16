Erzincan'da 13 ayda 148 FETÖ davası karara bağlandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişiminin ardından geçen 13 ayda, örgüt üyelerine açılan 306 davadan 148'i karara bağlanırken, 153 sanık 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası kentte, örgütün faaliyetlerinin ortaya çıkartılması amacıyla örgüt mensuplarına yönelik başlatılan soruşturmalar çerçevesinde 453'ü örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilen bin 196 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Soruşturmalar sonucu kentteki iki ayrı ağır ceza mahkemesinde, bu kişilerin bir bölümüne açılan 306 davadan 148'i karara bağlandı.

Karar verilen davalarda 153 sanık, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı, bir sanık ise aynı suçtan beraat etti.

Muhabir: Kemal Ozdemir