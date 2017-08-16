Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam sanal koruma AB süper lig
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı

Erzincan'da 13 ayda 148 FETÖ davası karara bağlandı

FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin ardından örgüt üyelerine açılan 306 davadan 148'i karara bağlanarak 153 sanığa 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar değişen hapis cezaları verildi.

Erzincan'da 13 ayda 148 FETÖ davası karara bağlandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişiminin ardından geçen 13 ayda, örgüt üyelerine açılan 306 davadan 148'i karara bağlanırken, 153 sanık 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası kentte, örgütün faaliyetlerinin ortaya çıkartılması amacıyla örgüt mensuplarına yönelik başlatılan soruşturmalar çerçevesinde 453'ü örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilen bin 196 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Soruşturmalar sonucu kentteki iki ayrı ağır ceza mahkemesinde, bu kişilerin bir bölümüne açılan 306 davadan 148'i karara bağlandı.

Karar verilen davalarda 153 sanık, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı, bir sanık ise aynı suçtan beraat etti.

Muhabir: Kemal Ozdemir

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ByLockDarbe GirişimiErzincanFetöPdyTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5