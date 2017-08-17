Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adalet Bakanı Abdulhamit Gül fesh Danışmanlar Konseyini
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı

Erzincan'da 241 kaçak yakalandı

- Yol uygulamasında yakalanan yabancı uyruklular, Erzincan Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi

Erzincan'da 241 kaçak yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da iki yolcu otobüsünde yapılan aramada yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen yabancı uyruklu 241 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzincan-Refahiye karayolu üzerinde yaptıkları kontrolde durumundan şüphelendikleri plakası açıklanmayan yolcu otobüsünü durdurdu.

Araç içinde arama yapan ekipler, yurda yasadışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan, Pakistan ve Yemen uyruklu 135 kaçağı yakaladı.

Ekipler ayrıca Erzincan-Erzurum karayolu uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları başka bir otobüste ise 106 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, daha sonra Erzincan Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ErzincanYabancı Uyruklu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5