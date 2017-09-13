Erzincan'da 4 kişinin öldüğü trafik kazası

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında ölen ve kimlikleri belirlenemeyen 3 kişinin isimleri tespit edildi.

Kemaliye ilçesinde dün gece yaşanan kazada ölen 4 kişiden, kimlikleri ilk aşamada tespit edilemeyenlerin Mezbure (51) ve Nezihe Gökyıldırım (80) ile Merve Özbayram (18) olduğu belirlendi.

Kemaliye ilçesi Şahinler köyü Rabat mevkisinde, Ruhan Gökyıldırım idaresindeki 06 RK 995 plakalı otomobil, yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrilmiş, kazada sürücü Gökyıldırım ile araçtaki 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirmiş, Elif (25) ve Neziha Gökyıldırım (78) ise ağır yaralanmıştı.