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Erzincan'da ahır yangını

- Çubuklu köyünde ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu

Erzincan'da ahır yangını

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Çubuklu köyünde bir ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, kent merkezine bağlı Çubuklu köyünde Ali Küçük'ün evinin altında ahır olarak kullandığı bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ahırdan dumanların yükseldiğini fark eden Küçük, komşularının yardımı ile yangına müdahale etti. Küçük, yangının kontrolden çıkmasıyla durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasının ardından söndürülen yangında ahırdaki 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

Ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında Küçük'e ait evde ise hasar oluştu.

Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ahırdaki hayvanlarına yem verdikten sonra dışarıya çıktığını belirterek "Tekrar döndüğümde her taraf alevler içerisindeydi. Hayvanlardan bir kaç tanesini ancak kurtarabildik. Kalan 10 tane hayvanım ise maalesef telef oldu." diye konuştu.

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