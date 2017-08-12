Erzincan'da Ahıska Türklerinin sorunları tartışıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaşayan Ahıska Türklerinin sorunları, Dünya Ahıska Türkleri Birliğince (DATÜB) düzenlenen toplantıda tartışıldı.

Üzümlü Öğretmenevi'nde DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Ahıska Türklerinin yeni yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

İlçede yaşayan Ahıska Türklerinin temsilcisi Vahid Mirza'nın da katıldığı toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Sağlık, eğitim, iş ve günlük hayattaki konuların da görüşüldüğü toplantıda Ahıska Türkleri sorunlarını anlattı.

Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahıska Türklerinin geçim ve adaptasyonla ilgili bazı sorunları bulunduğunu söyledi.

Uçar, şöyle konuştu:

"Bu sorunların giderilmesiyle ilgili hem bilgilendirme toplantısı yaptık hem de halkımızın sorunlarını dinledik. Bu sorunları yakın zamanda Ankara'daki toplantıda ilgili kurum ve kuruluşlara ileteceğiz. İnşallah yakın bir zamanda bütün sorunların çözüleceğine, halkımızın kardeşçe ve refah içerisinde hayatlarını sürdüreceğine inanıyorum."

Ahıska Türklerinin öz vatanlarında olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Uçar, "Ahıska Türkleri bu ülkenin öz evlatlarının bir parçasıdır. Sadece isim olarak belki bulunduğu bölgenin adını alarak söyleniyor ama Ahıska Türkü, öz ve bu ülkenin halkıdır." dedi.

Uçar, Ahıska Türkleri için tüm fedakarlıkların yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Zaten devletimizin en üstünden Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanlık, Bakanlar Kurulu, ilgili kurum ve kuruluşlar, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve bütün birimler bu işte her türlü fedakarlığı fazlasıyla yapıyorlar. Halkımız da bunun farkında. Devamlı devletimize bu konuda müteşekkirler. Bundan sonra artık hem kendileri hem de bundan sonraki gelecek nesiller bu ülkede rahat bir şekilde bu vatanda olmanın, bu bayrak altında yaşamanın mutluluğunu yaşayacaklar."