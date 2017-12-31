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Erzincan'da banyo kazanı patladı: 3 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Ulalar beldesinde bir evde banyo kazanının patlaması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.Beldede Cemal Gürsel Caddesi'ndeki bir evde oturan anne Çiğdem Caman, 4 yaşındaki oğlu Devrim Ali Caman'a banyo yaptırırken...

Erzincan'da banyo kazanı patladı: 3 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Ulalar beldesinde bir evde banyo kazanının patlaması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Beldede Cemal Gürsel Caddesi'ndeki bir evde oturan anne Çiğdem Caman, 4 yaşındaki oğlu Devrim Ali Caman'a banyo yaptırırken odun yakılarak ısıtılan banyo kazanı henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamada, anne ve oğlu ile Çiğdem Caman'ın annesi Dilişah Karal yaralandı.

Yaralılar, eve gelen sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu kişilerden Devrim Ali Caman, hastanedeki ilk müdahale sonrası Malatya Turgut Özal Üniversitesi Hastanesi yanık ünitesine sevk edildi.

Vücudunda ikinci derece yanık olan Devrim Ali ile annesi Çiğdem Caman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Karal'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Patlama sonrası jandarma ekiplerince evde incelemelerde bulunuldu.

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