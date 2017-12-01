ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir kişi evinin yakınlarında ölü bulundu.
Merkeze bağlı Yanlızbağ beldesinde yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede bu kişinin 46 yaşındaki İsmail Demir olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Ardından jandarma ekipleri de olay yerini güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı.
Evinin yakınında bulunan Demir'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.