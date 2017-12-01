Erzincan'da bir kişi evinin yakınlarında ölü bulundu ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir kişi evinin yakınlarında ölü bulundu. Merkeze bağlı Yanlızbağ beldesinde yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan...

01 Aralık 2017 Cuma 21:54