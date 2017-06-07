Erzincan'da bir otomobilde 41 kilo eroin ele geçirildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, yabancı uyruklu 2 kardeşin yer aldığı otomobilde "Maço" adlı uyuşturucu dedektör köpeğinin verdiği tepki üzerine yapılan detaylı aramada, 40 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, Erzincan-Erzurum Karayolu'ndaki uygulama noktasında, İran uyruklu Esmaeil A. (25) yönetimindeki otomobili durumundan şüphelenip durdurdu.

İran'dan batı illerine giden otomobilde "Maço" adlı narkotik köpeğiyle gerçekleştirilen ilk aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Ancak "Maço"nun tepki vermesinden yola çıkan polis, aracı detaylı inceleme için Erzincan Sanayi Sitesi'ndeki bir tamir atölyesine götürdü.

Burada koltuk ve zemin kısmı sökülen otomobilin "zula" tabir edilen bölümlerine gizlenen 40 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

İran uyruklu sürücü Esmaeil A. ile ablası Zahra A. (30) polislerce gözaltına alındı.

- "Uyuşturucu kaçakçıları ile terörün beline darbe vurduk"

İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, operasyon sebebiyle tamir atölyesine gelerek konu hakkında polislerden bilgi aldı.

Şensoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımızın duyarlı çalışması sonucu Erzurum yolu uygulama noktasında 40 kilogram civarında eroin ele geçirdik. Böylece uyuşturucu kaçakçıları ile terörün beline darbe vurduğumuza inanıyorum. İnşallah arkadaşlar bu şekilde çalışarak uyuşturucu çetelerine gerekli darbeyi vurmayı sürdürecek." diye konuştu.

Zanlıların polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.