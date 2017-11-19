Erzincan'da çete operasyonu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da aralarındaki husumet nedeniyle birbirlerini kaçırıp darp ve tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 ayrı çete üyesi 8 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Afganistan uyruklu H.H'nin (24) Atatürk Mahallesi'ndeki bir evin bodrumunda elleri bağlanıp darbedilmesinin ardından çalışma başlattı. Ekipler çete elebaşı olan H.H'nin başka çete üyeleri tarafından kaçırılıp işkenceyle tehdit edildiğini belirledi.

Ekipler, alacak verecek meselesi yüzünden H.H'nin de başka çetenin üyesi olan kişiyi kaçırıp bir iş yerinin deposunda darbederek bir miktar parasını aldığını tespit etti.



Bunun üzerine ekipler iki çetenin mensupları A.K, S.S, H.K. H.H, M.Y, F.P, T.N. ve G.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.