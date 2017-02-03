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Erzincan'da dolandırıcılık operasyonu

- Telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Erzincan'da dolandırıcılık operasyonu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ünün tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, haklarında bilgi edinerek telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis olarak tanıtıp dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine gelen ihbar üzerine 4 şüphelinin yakın takibe alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Takip sonunda M.T, Y.Ö, A.M. ve M.K. isimli, biri bayan 4 şüpheli, Refahiye ilçesi girişinde kullandıkları araçla gözaltına alındı. Bayan şüphelinin üzerinde yapılan aramada iç çamaşırlarının içine sakladığı ziynet eşyaları ve bir miktar uyuşturucu ile araçta çeşitli marka ve modelde birçok telefon ve SIM kart ele geçirildi."

Açıklamada, M.T, Y.Ö. ve A.M'nin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı, M.K'nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

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