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Erzincan'da eylül ayında kayısı hasadı

- Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünce yapılan çalışmalar sonucu üretilen "Mihralibey" kayısı türünün hasadına başlandı - Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Şahin: - "Bu ürünün güzel tarafı, hiçbir yerde kayısı kalmadığı zaman burada yeni hasat başlıyor. Bu, çiftçimize ekonomik olarak çok büyük getiri sağlayacak"

Erzincan'da eylül ayında kayısı hasadı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünce yapılan çalışmalar sonucunda üretilen "Mihralibey" kayısı türünün hasadına başlandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca finanse edilen, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Iğdır Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında üretilen "Mihralibey" kayısısı, enstitünün bahçesinde basına tanıtıldı.

Enstitü Müdürü Birol Karadoğan, müdürlük bünyesinde çeşitli sebze, meyve ve üzüm ıslah çalışması yapıldığını, bu kapsamda yeni bir ürün elde ettiklerini söyledi.

Islah çalışmalarının uzun soluklu olduğunu ve emek istediğini anlatan Karadoğan, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızın yoğun çalışmaları neticesinde 'Mihralibey' adını verdiğimiz bir kayısı çeşidi elde ettik. Bunu kurumumuz adına da tescil ettirmiş bulunmaktayız. Eylül ayının ikinci haftasındayız. Eylül ayında Türkiye'nin hiçbir tarafında kayısı bulmak mümkün değildir fakat şu an hala dalında, hatta bir hafta on gün daha kalabilecek kayısılar bulunmakta. Böyle bir kayısı çeşidini ülkemize kazandırdığımız için enstitü olarak mutlu ve gururluyuz."

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin ise geç olgunlaşan "Mihralibey" kayısısının sadece Erzincan'da üretildiğini vurgulayarak, "Bu ürünün güzel tarafı, hiçbir yerde kayısı kalmadığı zaman burada yeni hasat başlıyor. Bu, çiftçimize ekonomik olarak çok büyük getiri sağlayacak. Bu çalışmayı önemsiyor ve vatandaşlarımıza bunu özellikle tavsiye edip ektirmeye çalışıyoruz." dedi.

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