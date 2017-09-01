Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Yavuz Bakan'ın kullandığı 06 VGS 99 plakalı otomobil, Binali Yıldırım Bulvarı İtfaiye Kavşağı'nda Songül Tanyıldızı idaresindeki 24 EK 674 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, her iki sürücünün yanı sıra, Bakan'ın eşi Feride Bakan, 12 yaşındaki ikiz çocukları Mehmet Akif ve Aslı Bakan ile Taner Akıskalı yaralandı.
Hizmet binaları olay yeri yakınında yer alan itfaiye görevlileri ile çevredeki vatandaşlarca otomobillerden çıkartılan yaralılar, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.