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Erzincan'da kaçan kurbanlıklar "drone" ile yakalanacak

- Belediye tarafından oluşturulan "kurbanlık yakalama timi", kaçan hayvanları "drone" ve "ATV" yardımıyla yakalayacak

Erzincan'da kaçan kurbanlıklar

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Belediyesince oluşturulan ekip, kaçan kurbanlıkları "drone" ve "ATV" yardımıyla yakalayacak.

Belediye tarafından Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlıkların yakalanabilmesi için "kurbanlık yakalama timi" oluşturuldu.

Bayram öncesi eğitimden geçen 8 silahlı kara ekibi, 2 atlı, bir ATV ve bir drone kullanıcısı 12 kişi, kurbanlıkların doğru ve etkili müdahale teknikleriyle yakalanması için antrenmanlara başladı.

Antrenmanlarda kaçan kurbanlıklara kement ve uyuşturucu silahla nasıl müdahale edileceğini uygulamalı öğrenen tim, koşu, şınav çekme gibi fiziksel dayanıklılığı artıran çalışmalar da yapıyor.

Özellikle araçların giremediği dar sokaklarda atlı ekip ve drone ile takipler gerçekleştirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Halit Mutlu, yaklaşan bayram öncesi bazen olumsuzluklar yaşanabildiğini, kurdukları tim sayesinde bu aksaklıkları azaltacaklarını söyledi.

Kurbanlık yakalama timini her sene biraz daha güçlendirdiklerini anlatan Mutlu, şunları kaydetti:

"Bu seneki ekipte drone, atlı birliklerimiz, ATV dediğimiz arazi aracımız ve 12 kişilik bir yakalama timi Kurban Bayramı'nın öncesine kadar eğitimlerini devam ettirecek. Bu sürede vatandaşlarımız timimize ulaşmak için Alo 153 hattını kullanabilirler. Her zaman hızlı bir şekilde yardıma ihtiyacı olan insanlarımızın yanında olacağız."

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