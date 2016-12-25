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Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı aksattı

- Erzincan-Sivas karayolunda, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım aksadı

Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı aksattı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan-Sivas karayolunda, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kentte gün boyu etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Erzincan-Sivas karayolundaki 2 bin 160 rakımlı Sakaltutan Geçidi'nde çok sayıda araç yolda kaldı. Bazı tır sürücüleri tipi nedeniyle ilerleyemeyince akaryakıt istasyonlarında ulaşımın normale dönmesini bekledi.

Erzincan çıkışında görev alan polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Yolda kalan tır sürücüsü Zeki Bayri, yaptığı açıklamada, kaygan yolda aracını durduramadığı için başka bir araca çarptığını söyledi. Bayri, "Çok şükür, küçük kazalar yaşandı. Önemli bir şey yok. Yollar kaygan ve karayolları ekiplerinin tuzlama çalışmasını sıklıkla yürütmesi gerekiyor." dedi.

Tır sürücüsü Yunus Çanak da aracının hayvan yüklü olduğunu ve yolda mahsur kaldığını belirtti. Soğuk hava nedeniyle hayvanların telef olmasından endişe duyduğunu dile getiren Çanak, yolların açılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

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