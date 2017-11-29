Erzincan'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kentte akşam etkili olan kar yağışından dolayı Erzincan-Gümüşhane karayolu, Ahmediye geçiti ile Erzincan Sivas karayolu Sakaltutan ve Kızıldağ geçitlerinde oluşan tipi ve buzlanma ile ulaşımda zaman zaman güçlük yaşanıyor.

Erzincan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgelere giden çekici ve büyük araçların kontrollü şekilde geçişine izin veriyor.

Karayolları ekipleri bölgede tuzlama ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayan bazı araçların kurtarılmasına çalışılırken, bazı araçlar ise yol kenarına çekildi.