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Erzincan'da "leylek kurtarma" operasyonu

- Elektrik direğindeki yuvasında mahsur kalan leylek yavrusu arıza ekibince kurtarıldı

Erzincan'da

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da elektrik direğindeki yuvasında ayağına ip dolanması nedeniyle mahsur kalan leylek yavrusu kurtarıldı.

Kent merkezine bağlı Çağlayan beldesi Mertekli Mahallesi'ndeki bir elektrik direğinde yuvası buluna leylek yavrusunun hareket etmediğini gören vatandaşlar, durumu elektrik arıza ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, mahsur kalan leylek yavrusunu kurtarmak için çalışma başlattı.

Yuvanın bulunduğu direğe asansörlü platformla çıkan 2 personel, leyleği yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından ipten kurtardı.

Görevliler, yuvayı temizledikten sonra leyleği tekrar yerine bıraktı.


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