Erzincan’da orman yangını

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve kontrol altına alınamayan yangınında 20 hektarlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, öğlen saatlerinde kent merkezine 65 kilometre uzaklıkta bulunan Bağlar köyünde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Köyün girişinde başlayan yangın, kısa sürede kuru otla kaplı arazide büyüyerek meşe ve ardıç ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçradı. Köy merkezine doğru ilerleyen yangına ilk müdahaleyi yapan halk, yangının köye sirayet etmesini önledi.

Yangına, Erzincan Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir arazözün yanı sıra Erzincan, Üzümlü ve Altınbaşak belediyelerinin itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangının yayıldığı arazinin dik olması ve yolunun bulunmaması nedeniyle ekiplerin müdahalede zorlanması üzerine Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünden bir arazöz ve Erzincan’daki resmi kurumlardan iş makinesi istendi.

- Asker ve köylü canı pahasına yangına müdahale ediyor

Rüzgarın etkisiyle devam eden yangına araçlarla müdahale edilemeyince Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığından gelen askeri birlikler, köy korucularından oluşan yaklaşık 50 kişi ve vatandaşlar, küreklerle yangına toprak atarak ve ağaç dallarını kullanarak yangını söndürmeye çalıştı.

Bazı köylüler de motorlu hızarlarla ormanlık alanda ağaçları keserek yangının ilerlememesi için ağaçsız koridor oluşturdu.

Olay yerine gelen Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar ve Orman İşletme Müdürü Tekin Işık yangın hakkında bilgi alıp çalışmaları takip etti.

- "Hayvanları tahliye etmeye çalışıyoruz"

AA muhabirine açıklama yapan Bağlar Köyü Muhtarı Haşim Sarıo, yangının kontrol altına alınamadığını belirterek şunları söyledi:

"Öğlen yangın çıktı, biz de hemen müdahale etmeye çalıştık ama rüzgarın etkisiyle çok hızlı dağıldı. Şimdi biz de yukarı tarafa geldik bölgedeki hayvanları tahliye etmeye çalışıyoruz, telef olmasınlar diye. Şu an Kaymakamlığın girişimiyle bir dozer geldi yol açmak için çalışacak, o müdahale edecek. En azından itfaiye araçları buraya gelebilir ve soğutma çalışması yaparlarsa yangın büyümez. Geceleyin rüzgar olursa yangın etkisini artırır ve doğaya ciddi zarar verir. Ama çok alan yandı. İlk müdahaleyi yangına köylümüz yaptı. Onun ardından itfaiye araçları geldi, yol olmadığı için çıkamıyor, müdahale edemiyor. Askerler de burada canları pahasına yangını söndürmeye çalışıyorlar."

Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 20 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.