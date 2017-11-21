Erzincan'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Adem Özkan'ın kullandığı 24 EF 228 plakalı halk otobüsü, Halitpaşa Mahallesi 1270 Sokak'ta ilerlerken ara sokaktan çıkan Radiye Yılmaz yönetimindeki 24 BA 672 otomobil ile çarpıştı.
Yoldan çıkan otobüs, bahçe duvarını yıktıktan sonra 2 katlı binaya çarptı.
Olayda, Özkan'ın yanı sıra otobüsteki 3 kişi yaralandı.
Kentteki Özel Neon Hastanesi ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.