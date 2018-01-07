Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat OGD Tozlu yer fıstığı Olcay Çakır
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Erzincan'da otomobil devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

- Üzümlü ilçesindeki kazada aynı aileden bir bebek ve 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı

Erzincan'da otomobil devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden bir bebek ve 6 yaşındaki çocuk öldü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Resul Gün (27) yönetimindeki 06 DA 7551 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum karayolunun Avcılar köyü mevkisinde köprünün korkuluklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçip yaklaşık 30 metre savrulan araç yola devrildi.

Kazada sürücü ile aynı araçtaki ağabeyi Kasım (31), yengesi Remziye (27), yeğenleri Mert (5), Yusuf (6) ve bir aylık Ezel Gün yaralandı.

Araçta sıkışan ve yola savrulan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ezel bebek ve 6 yaşındaki ağabeyi Yusuf Gün müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kasım, eşi Remziye ve çocukları Mert Gün'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu, kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Ankara'da oturan Gün ailesinin ziyaret için memleketleri Ağrı'nın Patnos ilçesine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
2 Ölü 4 YaralıErzincanTrafik KazasıÜzümlü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5