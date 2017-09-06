Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam dünya bankası HDP Heyeti A Erkek Voleybol Milli Takımı
Temkinli olmalıız
Temkinli olmalıız
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu

Erzincan'da otomobil devrildi: 3 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu üç kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Samet Yaman (27) idaresindeki 28 TE 292 plakalı otomobil, Erzincan-Gümüşhane karayolu Ahmediye mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole...

Erzincan'da otomobil devrildi: 3 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samet Yaman (27) idaresindeki 28 TE 292 plakalı otomobil, Erzincan-Gümüşhane karayolu Ahmediye mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Yaman ile aynı araçta bulunan Özlem Reisoğlu (34) ve Mücahit Duran (27) yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Araçtakilerin, Giresun'a gitmek üzere Elazığ'dan yola çıktığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ErzincanGümüşhaneKarayoluOtomobilTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5