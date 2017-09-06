Erzincan'da otomobil devrildi: 3 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu üç kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Samet Yaman (27) idaresindeki 28 TE 292 plakalı otomobil, Erzincan-Gümüşhane karayolu Ahmediye mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Yaman ile aynı araçta bulunan Özlem Reisoğlu (34) ve Mücahit Duran (27) yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Araçtakilerin, Giresun'a gitmek üzere Elazığ'dan yola çıktığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.