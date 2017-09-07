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Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

- Üzümlü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan İranlı karı koca ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu İran uyruklu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İranlı Foroozan Godarzi (43) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum karayolu Sansa Deresi mevkisinde yoldan çıktı. Yaklaşık 20 metre şarampolde sürüklenen araç, ağaçlara çarparak durdu.

Kazada, sürücü ile eşi Mahmood (50), çocukları İliya (12) ve Aria Godarzi (9) yaralandı. Yoldan geçen vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen İranlı Godarzi ailesinin, Türkiye'de tatil yaptıktan sonra ülkeleri İran'a giderken kaza geçirdikleri öğrenildi.


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