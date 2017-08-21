Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Cahit Aydın'ın kullandığı 36 KC 572 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum karayolu Kargın beldesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, araçtaki aynı aileden Sacit (39), Öner (42), İsmail (71), Gülseren (38), Hava (7) ve Halil İbrahim Aydın (10) yaralandı.
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Aydın ailesinin İstanbul'dan memleketleri Kars'a gittikleri öğrenildi.