Erzincan’da şehit yakınları ve gazilere iftar

ERZİNCAN (AA) - Erzincan’da şehit yakınları ve gaziler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce düzenlenen iftarda buluştu.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, kentteki bir restoranda düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, beraber iftar yapmanın, birlik ve beraberlik ruhunu artırdığını söyledi.

Şehit yakınları gaziler ve aileleriyle iftarda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Arslantaş, şöyle konuştu:

"Bir milletin varlığını devam ettirebilmesi, bağımsızlığını koruyabilmesine bağlıdır. Bağımsızlığını korumayı başaramayan milletler yok olmaya, tarihin derin girdaplarında yok olup gitmeye mahkumdur. Türk milleti tarih boyunca destanlar yazmış, her türlü güçlüğü, her hal ve zamanda yenmiştir. Takvimlerin her yaprağı onun bir kahramanlık örneği ile süslüdür. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz milletimizin hiçbir şartta bağımsızlığımızdan, özgürlüğümüzden, yurdumuzun bütünlüğü ve milletimizin birlik beraberliğinden taviz vermeyeceğini ve sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya ilan etmiştir."

Türkiye'nin dünyaya ve insanlığa söyleyecek çok sözü olan bir millet ve ülke olduğunu belirten Arslantaş, "İnsanlık tarihine fazileti biz kazıdık. İnsanlığın bilgi çağından bilgelik çağına geçmesinin adeta zorunluluk olduğu dünyamızda insanlığa söyleyecek çok sözümüz var. Şehitlerimizin aziz hatırasına karşı borcumuzu eda etmek istiyorsak, birbirimizin daha çok severek, Erzincanımızda örneğini keyifle yaşadığımız ve yaşattığımız gibi birlik ve beraberlik içerisinde, ilimizi, ülkemizi dünyanın en önde gelenleri arasına getirebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edelim." diye konuştu.

Ezanın okunmasının ardından iftara katılan şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle kurum müdürleri ve vatandaşlar birlikte iftar yaptı.

Arslantaş, iftarın ardından şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle sohbet etti.

İftar programına, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Kemal Başak, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Aile Sosyal ve Politikalar İl Müdürü Muammer Doğan, kamu kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.