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Erzincan'da seyir halindeki otomobil yandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da seyir halinde alev alan LPG'li otomobil paniğe neden oldu. Hanifi Pervane idaresindeki 25 FF 655 plakalı otomobil, kent merkezindeki Fevzipaşa Caddesi üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev...

Erzincan'da seyir halindeki otomobil yandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da seyir halinde alev alan LPG'li otomobil paniğe neden oldu.

Hanifi Pervane idaresindeki 25 FF 655 plakalı otomobil, kent merkezindeki Fevzipaşa Caddesi üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Motor bölümünden çıktığı belirlenen yangına çevredeki vatandaşlar tarafından yangın tüpü ve suyla müdahale edildi.

Olay yerine gelen polis vatandaşları uzaklaştırarak çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri de otomobile müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

Bu sırada otomobildeki sürücünün eşi Meryem Pervane ise olayın etkisi ile rahatsızlandı. Pervane, yapılan müdahalesinin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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