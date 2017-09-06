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Erzincan'da şüpheli ölüm

- Darp sonucu öldüğü tespit edilen gencin cesedi, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı

Erzincan'da şüpheli ölüm

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir genç ölü bulundu.

Kentin Kızılay Mahallesi 1003 sokakta bulunan bir evin girişindeki kanepe üzerinde hareketsiz yatan bir erkek olduğunu gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, kanepede yatan gencin darp sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yürütülen araştırma sonucu cesedi bulunan kişinin 22 yaşındaki Arif P. olduğunu tespit etti.

Ceset, savcı ve polis incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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