ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, çeşitli sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlardan oluşan gruptakiler terörü lanetlemek için yürüdü.

Ülkede son dönemde yaşanan terör olaylarına tepki göstermek, birlik ve beraberliğe dikkati çekmek isteyen ildeki sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş, Erzincan Üniversitesi Öğrenci Konseyi öncülüğünde, Terzibaba Camisi önünde bir araya geldi.

Dev Türk bayrağı taşıyan gruptakiler, daha sonra "Teröre lanet kardeşliğe davet" yazılı bir pankart açtı. Gruptakiler, ardından "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" ve "Kahrolsun PKK" şeklinde slogan atarak yürüyüşe başladı.

Soğuk ve kar yağışına aldırış etmeyen genç, yaşlı yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla slogan eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, burada yaptığı konuşmada, soğuk hava ve yağışa rağmen yürüyüşe katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Kentte güvenlik güçlerinin 8 kez teröristlerle karşı karşıya geldiğini belirten Arslantaş, şöyle konuştu:

"Bu faaliyetler ve operasyonlar sonucu 13 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 10 tanesi ölü, 3 teröristten biri yaralı, 2'si ise sağ ele geçirilmiştir. Bizim de çok şükür bir yaralımız bile olmadı. İstihbaratımıza önem vererek, milletimizden aldığımız hükümet yetkimizi milletimiz adına kullanarak, terör ile mücadeleyi hiç kesmeden, ara vermeden, onlara da nefes aldırmadan bu kış günü de devam ettiriyoruz. Kışın beyaz barış gelmedi. Bizim için kışın, kış tearuzu başladı. Önümüzdeki dönemde terörün hiç isminin anılmayacağı bir Erzincan'da olacağımıza inancımız tam. O günlerde yeniden görüşmek üzere."

Şehitler için saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunduğu yürüyüş programı, Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından sona erdi.