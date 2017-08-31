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Erzincan’da trafik kazaları: 6 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan’da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre, Erzincan-Erzurum karayolu Üzümlü ilçesi Mutu Tüneller mevkisinde, Recep Kaya (23) yönetimindeki 34 LC 1957 plakalı otomobil refüjdeki...

Erzincan’da trafik kazaları: 6 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan’da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Erzincan-Erzurum karayolu Üzümlü ilçesi Mutu Tüneller mevkisinde, Recep Kaya (23) yönetimindeki 34 LC 1957 plakalı otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, bayram tatilini geçirmek üzere İstanbul’dan memleketleri Erzurum'a gittikleri öğrenilen sürücü Kaya ile araçta bulunan Güler Kaya (21), Yakup Bulut (21) ve Aynur Bulut (25) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direğinin yola devrilmesi sonucu ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kentteki diğer kazada Erzincan-Erzurum karayolunun Üzümlü ilçesi Sansa Deresi mevkinde, Budak Özdemir (41) yönetimindeki 06 BE 0535 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü Özdemir ile araçta bulunan oğlu Yılmaz Özdemir (16) yaralandı.

Ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


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