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Erzincan’da trafik kazası: 3 ölü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü. Ali Haydar Yılmaz (59) idaresindeki 24 AN 112 plakalı otomobil Erzurum-Erzincan karayolu Tercan ilçesi yakınlarında, karşı yönden gelen Gürsel Korkmaz'in (48) kullandığı...

Erzincan’da trafik kazası: 3 ölü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü.

Ali Haydar Yılmaz (59) idaresindeki 24 AN 112 plakalı otomobil Erzurum-Erzincan karayolu Tercan ilçesi yakınlarında, karşı yönden gelen Gürsel Korkmaz'in (48) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Rahime Yiğit (50) ise kaldırıldığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücülerin cesetleri otopsi için Tercan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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3 ölüErzincanTrafik Kazası
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