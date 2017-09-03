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Erzincan’da trafik kazası: 4 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Nuh Gürel (30) yönetimindeki 10 NA 125 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum Karayolu Sansa Deresi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon...

Erzincan’da trafik kazası: 4 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nuh Gürel (30) yönetimindeki 10 NA 125 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum Karayolu Sansa Deresi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp refüje çarparak devrildi.

Bu sırada kaza yapan araç ile aynı istikamete giden Erdem Uçar (34) yönetimindeki 34 KK 5991 plakalı otomobil de devrilen otomobile çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Kazalarda, 10 NA 125 plakalı araçtaki sürücü Güler ile Arif Güler (26) ve Mustafa Aktaş (38) ile diğer otomobilin sürücüsü Uçar yaralandı.

Sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, Nuh Gürel'in kullandığı araçta bulunanların memleketleri Artvin'de bayram tatilini geçirip ardından Bursa'ya dönmeye çalıştıkları öğrenildi.

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ErzincanTrafik KazasıÜzümlü
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