Erzincan'da trafik kazası: 6 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Sefa Uçar yönetimindeki 24 EV 916 plakalı otomobil Binali Yıldırım Bulvarı üzerinde bulunan hastane kavşağında Yaşar Melih Öz idaresindeki 06 AC 3072 plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza sonrası aniden alev alan Öz yönetimindeki otomobilde bulunan 3 kişi vatandaşların yardımı ile araçtan çıkartıldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederken cadde kısa süreliğine tek taraflı araç trafiğine kapatıldı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bukunan Emre Azar, İlhan Gürler, Fulya Özege ile Doğan Candemir yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından olay yerinden alınarak Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Emre Azar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.