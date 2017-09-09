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Erzincan'da trafik kazası: 9 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.Murat Karabulut idaresindeki 59 TV 229 plakalı otomobil, Çağlayan Kavşağı Terzibaba Mezarlığı mevkisinde, Merve Öztürk'ün kullandığı 34 GP 8218...

Erzincan'da trafik kazası: 9 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Murat Karabulut idaresindeki 59 TV 229 plakalı otomobil, Çağlayan Kavşağı Terzibaba Mezarlığı mevkisinde, Merve Öztürk'ün kullandığı 34 GP 8218 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobillerde bulunan Fırat (19), Nursel (40), Ahmet Can (2), Gülfidan (4), Rabia (6) ve Nehir Karabulut (5) ile sürücü Merve, Melda (14) ve Melisa Öztürk (18) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


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