Erzincan'da yangın

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir evin çatısında çıkan yangında hasar oluştu.

İnönü Mahallesi 13. Sokak'ta, Afganistan uyruklu Muhammed Zarifi ve ailesinin yaşadığı evin çatısında yangın çıktı.

Çatıyı saran alevleri gören aile bireyleri ile çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangın, binanın çatısında hasara neden oldu.

Bacadan çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.