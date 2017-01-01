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Erzincan'da yeni yılın ilk bebeğine "Bahare" ismi verildi

- Afganistan’dan kaçarak 2 yıl önce Erzincan’a yerleşen Moradi çifti, 2017'nin ilk dakikalarında kız bebeklerini kucaklarına aldı

Erzincan'da yeni yılın ilk bebeğine

ERZİNCAN (AA) - Afganistan’dan kaçarak 2 yıl önce Erzincan’a yerleşen Mohammad (31) ve Leila Moradi (34) çiftinin, 2017'nin ilk dakikalarında kız bebekleri dünyaya geldi.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi doğum servisinde saat 00.01'de dünyaya gelen Moradi çiftinin 4. bebeği, 50 santimetre boyunda, 3 kilo 330 gram ağırlığında doğdu.

Moradi çifti, kız bebeklerine ilkbahar anlamına gelen Bahare ismini verdi. 2017 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen "Bahare Moradi" bebek, aileye büyük sevinç yaşattı.

Anne Leila Moradi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doktor ve çalışanlara teşekkür ederek eşinin doğum sırasında çocuklarına bakacak kimsenin olmaması nedeniyle yanında bulunamadığını belirtti. Moradi, "Çok mutluyuz. Bu 4. çocuğumuz. Türkiye’ye iki yıl önce geldik. Ben de çocuklarım da Türkiye’de olmaktan çok mutluyuz." diye konuştu.

Kadın Doğum Uzmanı Dr. Nahit Atan, ailenin öğlen saatlerinde doğum sancısı şikayeti ile hastaneye başvurduğunu aktararak "Afganistan uyruklu anne yaklaşık 12 saatlik bir ağrının ardından 2017 yılının ilk dakikalarında, normal doğumla 3 kilo 300 gram ağırlığında sağlıklı bir kız bebeği dünyaya getirdi. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz." dedi.

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