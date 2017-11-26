Erzincan'daki kar yağışı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, kar yağışı ve tipi yüzünden kapanan 75 köy ve mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Kentte bir süre önce etkili olan kar ve tipi sebebiyle il merkezinde 1, ilçelerden Refahiye'de 55, Tercan'da 10, Çayırlı'da 5, Otlukbeli ve Üzümlü'de 2'şer olmak üzere toplam 75 köy ve mahalle yolunun ulaşıma kapanması üzerine ekipler iş makineleriyle yol açma çalışmaları gerçekleştirdi.

Karayolları, İl Özel İdaresi ile belediye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu yolların tamamında yeniden ulaşım sağlandı.