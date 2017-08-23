Erzincan'daki orman yangını

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bağlar köyündeki meşe ve ardıç ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangının söndürülmesi için başlatılan çalışmalar gece boyunca sürdürüldü.
Arazinin dik ve yol olmaması sebebiyle yangın söndürme araçlarının müdahale edemediği yangına, Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığından gelen askeri birlikler, köy korucularından oluşan yaklaşık 50 kişi, 20 yangın söndürme işçisi ve vatandaşlar küreklerle müdahale etti.
Küreklerle toprak atılarak yangının yayılması önlenmeye çalışıldı. Bazı ağaçların kesilmesi sonrası iş makineleriyle koridorlar oluşturulup alevlerin yayılması önlendi.
Sabaha kadar süren yoğun çalışmalarla kontrol altına alınan alevlerin yeniden yayılmaması için bölgedeki çalışmalar sürüyor.
Çalışmalarda 2 arazöz, 3 itfaiye ve 5 arazi aracı ile 4 iş makinesi kullanılıyor.
Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangında zarar gören alan miktarını tespit etmek için çalışma başlattı.