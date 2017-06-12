KARS (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan "Erzurum, Erzincan ve Kars Kış Turizmi Koridoru" projesi kapsamında Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi oteller bölgesindeki çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı.

Sarıkamış'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan ve AB fonlarıyla desteklenen, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen "Erzurum, Erzincan ve Kars Kış Turizmi Koridoru"nun çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, bölgede gerçekleştirdiği incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 milyon 800 bin avro bedelli proje kapsamında 12 bin yatak kapasiteli kayak merkezi bölgesinde kanalizasyon şebekesi, kolektör hattı, atık su arıtma tesisi, ticaret merkezi ve kar oyunları alanı ile çevre düzenlemesi inşaatlarının büyük bir kısmının tamamlandığını söyledi.

Kayak merkezinde devam eden çalışmaların yüzde 80'nin tamamlandığını aktaran Toksoy, şunları kaydetti:

"Erzurum, Erzincan ve Kars Kış Turizmi Koridoru projesi gelişme, kalkınma ve istihdam açısından Sarıkamış'a hayat verecek. Proje kapsamında 12 bin yatak kapasiteli turizm merkezimizin bütün kanalizasyon şebekesi yapıldı. Atık su arıtma tesisi, kar oyunları alanının çevre düzenlemesi ve aydınlatmaları yapıldı. Bir ticaret merkezi, bir de günübirlik tesis tamamlandı. Ayrıca belediye olarak Kültür Turizm Bakanlığının destekleriyle turizm alanının bütün altyapısını, yollarını yapıyoruz. Yağmur suyu drenaj sistemini çözüyoruz. Bunların hepsi bu yıl tamamlanacak."

Toksoy, projeyle birlikte mekanik tesislerin de yenileneceğini anlattı. İkinci etap telesiyej tesisinin yenileneceğini, ikinci etaptan zirveye tamamen yeni bir mekanik tesis sistemi kurulacağını ifade eden Toksoy, ilave olarak eski Soğuksu Orman Deposu mevkisinden Cıbıltepe'nin zirvesine direkt olarak 4,5 kilometrelik bir gondol sistemi oluşturulacağını aktardı. Toksoy, "Oraya da iki pist indiriyoruz. Bir de Suludere tarafında bir pist ve mekanik tesis çalışmamız var. Böylece mekanik tesislerimiz de yenilenmiş olacak." diye konuştu.



