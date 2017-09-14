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Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonu

- İki kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Zanlılardan birinin adresinde "F" serisi dolar bulunduğu öğrenildi

Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonu

ERZURUM (AA) - Erzurum ve Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, iki ilde uyuşturucu sevki ve ticareti yapan zanlılara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Z.A, K.P, A.K, S.A, E.A, A.S, Ş.E, A.S. ve G.E. gözaltına alındı, 2 kilo 157 gram esrar ele geçirildi.

K.P'nin adresinde 4,52 gram uyuşturucu ile "F" serisi bir dolarlık banknot bulunduğu öğrenildi.

"İştirak halinde uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan soruşturma başlatılan şüphelilerden A.S, Ş.E, A.S. ve G.E. tutuklandı.

Diğer 5 zanlının gözaltındaki işlemleri sürüyor.

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ErzurumGözaltıOperasyonTutuklamaUyuşturucu
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