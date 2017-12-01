ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentin gelecek yıl önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapacağını belirterek, "Kayakta dünya hız rekor denemesi test yarışı, mart ayında Palandöken’de yapılacak" dedi.

Sekmen, Erzurum'da 19, 20 ve 21 Ocak 2018'de düzenlenecek "Snowboard Dünya Kupası"nın tanıtımı dolayısıyla gerçekleştirilen toplantıda, Erzurum için kayak merkezleri ve buz sporlarının önemli olduğunu söyledi.

Snowboard Dünya Kupası'nda, alp disiplini yarışları sonrası bir rekor denemesine tanık olacaklarını dile getiren Sekmen, "Kayakta dünya hız rekor denemesi test yarışı, mart ayında Palandöken’de yapılacak. Yine kıtalar arası kayakla atlama yarışlarında dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapacağız." diye konuştu.

Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılan çalışmalara da değinen Sekmen, şöyle konuştu:

"Bu kayak merkezine 15 kilometre uzunluğunda 5 yeni pist daha ekledik. Böylelikle toplam 22 piste ulaştık. Bu yıl yeni bir sürprizimiz var. Türkiye'nin en büyük 6 kilometre uzunluğundaki gece kayağı pistini burada oluşturduk. Yine vatandaşlarımıza daha nezih imkanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Bu sezon her biri 92 metrekare olan bungalov evler, fanus ve kapsül kafeleri vatandaşlarımızın beğenisine sunduk. Büyükşehir Belediyesi, dünya ve Avrupa'ya sporcu yetiştirmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor."

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Başkanı Erol Yarar da bu organizasyonları düzenlerken en önemli konunun olimpiyatı Erzurum'a almak olduğunu belirtti.

Kayak sporunun gelişmesi noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Yarar, şunları kaydetti:

"Olimpiyat çok zorlu bir mücadeledir. Kolay alınan bir şey değildir. Her ülke böyle milyonlarca insanın seyretmiş olduğu sporun kendi ülkesinde yapılmasını ve ülkesini bölgesini tanıtmak ister. Ben Kayak Federasyonu Başkanı olarak sadece bir dünya kupası almak için bölgelerin ne kadar mücadele ettiğini 'bana ver, bana ver’ dediğini ve oylamalara girdiğine şahidim. Allah'a şükür geldiğimiz ilk yıl bir dünya kupasını İstanbul'a kazandırdık. Kar yağar mı dediğimiz bir aralık ayında 350 ton suni karla dünya kupasının bir ayağını İstanbul'da yapmayı başardık. Yılın en başarılı organizasyonu seçildi FIS tarafından. İlk dünya kupamızı Kayseri şehrimize aldık. Bu sene üçüncüsünü yapacağız. En büyük hedefimiz olimpiyatı almak. Eğer raportörler çok iyi bir dünya kupası notu verirlerse olimpiyat adaylığımız yüzdesel olarak yükselecek."

Yarar, organizasyon için şimdiye kadar 6 ülkenin başvuru yaptığını, hedeflerinin 15'in üzerinde ülkeden sporcuların buraya getirilmesi olduğunu söyledi.