Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar medya İnovasyon Ödülleri Hamdi Akın Robert Kolej İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi
Renault'dan şubat kampanyası
Renault'un şubat kampanyası
Ara öğünlerde sağlıklı beslenmek mümkün
Ara öğünlerde sağlıklı beslenin
Robotlar Madrid'de görücüye çıktı
Robotlar görücüye çıktı
Kalıcı dövmelerinizden kurtulun
Dövmeleri kolayca sildirmek mümkün
Tüberküloza dirençli büyükbaş hayvan klonlandı
Çin'de hayvan klonlandı

Erzurum Teknik Üniversitesinde FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Erzurum'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesinde görevli 2 yardımcı doçent ve bir araştırma görevlisi gözaltına alındı.

Erzurum Teknik Üniversitesinde FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesinde görevli 2 yardımcı doçent ve bir araştırma görevlisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, kentteki üniversitelerde örgüt ile bağlantılı kişilerin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede, üniversitede görevli 2 yardımcı doçent ve bir araştırma görevlisi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ev ve ofislerinde arama gerçekleştirilen zanlıların, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Muhabir: Fahrettin Gök

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ErzurumErzurum Teknik ÜniversitesiFetöTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.