Erzurum ve Ardahan'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor

ERZURUM/ARDAHAN (AA) - Erzurum'da etkili olan kar yağışı sebebiyle 119 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Kentte yeni yılın ilk dakikalarından itibaren etkisini artıran ve halen devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar sebebiyle kent merkezi ve ilçelere bağlı 119 mahalleye karayolundan ulaşım sağlanamıyor.

Yeni yıla karla giren birçok sürücü yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekiplerinin gece saatlerinden itibaren başlattıkları kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Bazılarının kardan adam yaparak ya da kar topu oynayarak karşıladığı kar yağışı, kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ardahan'da da gece başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.

Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, Ardahan-Posof karayolunun Ilgar Dağı ile Ardahan-Artvin karayolunun Sahara mevkilerinde buzlanmanın yoğun olduğu aktarıldı.

Açıklamada, bu nedenle sürücülerin yanlarında takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları istendi.