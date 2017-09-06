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Erzurum'da 6 bin dekar arazi suya kavuşacak

- Yüzde 53 fiziki gerçekleşmenin sağlandığı Pazaryolu Sulaması Projesi’nde çalışmalar hızla devam ediyor - Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: - "Projeyle milli ekonomiye yılda 3 milyon 267 bin lira katkı ve 163 kişiye de istihdam sağlamayı hedefliyoruz"

Erzurum'da 6 bin dekar arazi suya kavuşacak

ERZURUM (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığının Erzurum'daki Pazaryolu Sulaması Projesi'yle 6 bin dekar zirai arazinin suya kavuşacağı belirtildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanını baraj ve göletlerle donatan Bakanlığın, Erzurum'da inşa ettiği tesislerle mümbit toprakları suya kavuşturmaya devam edeceği bildirildi.

Kentte yapılan Pazaryolu Sulaması Projesi'nde yüzde 53 fiziki gerçekleşmenin sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pazaryolu Barajı, Erzurum Pazaryolu ilçesinin 1 kilometre güneyinde Değirmendere üzerinde yer alıyor. Ön yüzü kaya kaplı dolgu tipindeki baraj temelden 70,5 metre yüksekliğinde inşa edildi. Depolama hacmi 3 milyon 331 bin metreküp olan barajdan alınacak su ile Pazaryolu ilçesi ve ilçeye bağlı mahallelerde 6 bin dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşacak. Yüzde 53 fiziki gerçekleşmenin sağlandığı Pazaryolu Sulaması Projesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor."

- Milli ekonomiye yılda 3 milyon 267 bin lira katkı

Açıklamaya göre Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Erzurum’da sulama konusunda çok ciddi yatırımlar yaptıklarının altını çizdi.

Pazaryolu Barajı'nı 2016'de hizmete açtıklarını hatırlatan Eroğlu, "Şimdide 6 milyon 216 bin lira yatırım bedeline sahip sulama projesini tamamlama aşamasındayız. Pazaryolu Barajı’ndan alınacak su ile bölgedeki zirai araziler modern sulama sistemine kavuşacak. Projeyle milli ekonomiye yılda 3 milyon 267 bin lira katkı ve 163 kişiye de istihdam sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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